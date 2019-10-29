В РТ парень избил бывшую, когда та кормила грудью младенца. Пострадал малыш

400 часов обязательных работ получил по решению суда 21-летний житель Арского района. Парня признали виновным в причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности.

Следствием установлено, что в августе этого года парень был дома у экс-супруги в селе Тюбяк Чекура. Бывшие поссорились, мужчина подошел к девушке, которая в этот момент кормила двухмесячного ребенка, и несколько раз ударил ее по лицу и груди. Один из ударов случайно пришелся в голову малыша. В итоге малыш получил тяжелую травму.

В прокуратуре Арского района сообщают, что на момент избиения бывшей супруги парень был пьян. Свою вину он признал.