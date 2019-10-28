В РТ прокуратура приостановила деятельность опасного зоопарка

Прокуратура Ютазинского района выявила нарушения законодательства в деятельности передвижного зоопарка, расположенного на территории пгт. Уруссу.

Установлено, что задвижки на дверях клеток с животными находятся в неудовлетворительном состоянии - на них даже нет замков, барьеры, отделяющие вольеры от посетителей, не скреплены между собой, а в некоторых местах и вовсе отсутствуют. Кроме того, не организовано надлежащее наблюдение за хищными животными: из-за их неправильного расположения часть вольеров находится вне зоны визуального контроля сотрудников зоопарка.

Выявленные нарушения носят существенный характер и создают угрозу безопасности жизни и здоровья людей. По результатам проверки прокуратура внесла в адрес владельца зоопарка представление, которое находится на стадии рассмотрения. До тех пор, пока нарушения не будут устранены, деятельность предприятия приостановлена.