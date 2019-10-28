Новые парковки в Казани временно будут бесплатными

С 1 ноября в Казани откроют 900 новых парковочных мест. Пока они будут работать в тестовом режиме, и в течение месяца - до 1 декабря - на них можно будет парковаться бесплатно, говорят в мэрии.

С начала зимы парковки начнут работать в штатном режиме. Места организуют по следующим адресам:

ул.Абжалилова (нечетная сторона улицы, от пересечения с ул.Достоевского до пересечения с ул.Лейтенанта Шмидта),

ул.Абжалилова (нечетная сторона улицы, от пересечения с ул.Лейтенанта Шмидта до пересечения с ул.Николая Ершова; четная сторона улицы, напротив дома №23 по ул.Абжалилова),

ул.Лейтенанта Шмидта (обе стороны улицы от пересечения с ул.Абжалилова до пересечения с ул.Зинина),

ул.Лейтенанта Шмидта (четная сторона от пересечения с ул.Зинина до пересечения с ул.Вишневского),

ул.Товарищеская (четная сторона улицы от пересечения с ул.Достоевского до пересечения с ул.Лейтенанта Шмидта),

ул.Зинина (обе стороны улицы от пересечения с ул.Николая Ершова до пересечения с ул.Лейтенанта Шмидта),

ул.Зинина (четная сторона от пересечения с ул.Лейтенанта Шмидта до пересечения с ул.Достоевского),

ул.Академическая (четная сторона улицы, от пересечения с ул.Зинина до пересечения с ул.Вишневского, нечетная сторона улицы, от пересечения с ул.Зинина вдоль дома №4 по ул.Зинина),

ул.Достоевского (четная сторона улицы, от пересечения с ул.Товарищеская до пересечения с ул.Абжалилова, вдоль дома №74а по ул.Достоевского),

ул.Вишневского (четная сторона улицы вдоль дома №8 по ул.Вишневского),

ул.Вишневского (четная сторона улицы вдоль дома №12 по ул.Вишневского),

ул.Шигабутдина Марджани (нечетная сторона улицы, от пересечения с ул.Ахтямова до дома №44 по ул.Ш.Марджани),

ул.Ахтямова (нечетная сторона улицы, от пересечения с ул.Сары Садыковой до ул.Габдуллы Тукая),

ул.Салиха Сайдашева (нечетная сторона от пересечения с ул.Габдуллы Тукая до пересечения с ул.Сары Садыковой),

ул.Фатыха Карима (обе стороны улицы от пересечения с ул.К. Насыри до пересечения с ул.Габдуллы Тукая),

ул.Фатыха Карима (четная сторона улицы от пересечения с ул.Ш.Марджани до пересечения с ул.К.Насыри),

ул.Сары Садыковой (четная сторона улицы, от пересечения с ул.Ахтямова до пересечения с ул.Салиха Сайдашева),

ул.Сары Садыковой (нечетная сторона улицы от дома №63а по ул.Сары Садыковой до пересечения с ул.Сайдашева),

ул.Ахтямова (нечетная сторона улицы, возле дома №19 по ул.Ахтямова, четная сторона улицы, от пересечения с ул.Сары Садыковой до дома №26а по ул.Ахтямова),

ул.Хади Такташ,(обе стороны улицы, от пересечения с ул.Спартаковская до пересечения с ул.Островского),

ул.Гаяза Исхаки (нечетная сторона улицы, от пересечения с ул.Тази Гиззата до здания Центрального рынка),

ул.Яхина (нечетная сторона улицы, от пересечения с ул.Гаяза Исхаки до пересечения с ул.Московская; четная сторона улицы, от пересечения с ул.Московская возле дома №2а по ул.Московская),

ул.Дзержинского (вдоль дома №16 по ул.Дзержинского),

ул.Каюма Насыри (обе стороны улицы, от пересечения с ул.Татарстан до дома №2 по ул.Каюма Насыри),

ул.Николая Ершова (территория перед Арским кладбищем).