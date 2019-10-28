В этом году в Казани откроют новый травмпункт

До конца декабря для жителей Приволжского и Советского районов Казани откроют новый травмпункт. Как уточнили в мэрии города, старый, расположенный на Аделя Кутуя, 48, не справляется с потоком людей.

Новое медучреждение организуют на базе Центральной городской больницы №2 по адресу Хусаина Мавлютова, 2. Травмпункт сможет принимать 100 человек в день, его оборудуют компьютерными томографами, рентген-аппаратами и МРТ.

После открытия новой медицинской организации старый травмпункт закроют, уточнили в городском руководстве.