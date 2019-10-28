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Фото скриншот с видеозаписи

«У мужика нервы сдали»: в Казани водитель автобуса матом накричал на коллегу

Cегодня, 15:14 169 1 Автор: prokazan.ru

В социальных сетях сегодня появилась видеозапись конфликта между двумя водителями автобусов. По рассказу очевидца, водитель 19 маршрута вышел, чтобы поторопить водителя 55 автобуса.

"Торопил так, что сломал зеркало... После этого начал бить водителя 55 маршрута, я вступился за него, пришлось применить физическую силу что бы успокоить и остудить пыл. В итоге водитель 19 маршрута скрылся, угрожал, говорил, что ни один мент мне не поможет. Думаю он представляет угрозу жизни и здоровью граждан", - пишет житель Казани, автор сообщения в соцсетях.

В комментариях казанцы высказались и в адрес 55 маршрута, и водителей в целом:

"Ездил 2 года на 55 и думал написать в министерство автотранспора Казани но потом сменил работу и не ездил на 55 и как то забыл про них а тут этот пост ! Проверьте этот маршрут ! Нарушают пдд постоянно,и даже не понимают что нарушают!"

"я понимаю что нервная у них работа. но они людей возят на общественном транспорте, сообтветственно какую -то ответственность должны чувствовать перед этой самой общественностью"

"Если б каждый водитель ездил по своему времени,не резинил )))то не было б перепалок...ведь планом то грузят всех водителей одинаково)а всем кушать хочется..."

В Ассоциации АТП РТ на происшествие оперативно отреагировали и пообещали провести проверку:

Сергей Темляков, председатель Ассоциации: "Этот вопрос на контроль взяли директора предприятий, которые обслуживают 19 и 55 маршруты. Директора лично проведут беседы с водителями. Будут установлены все обстоятельства случившегося. Виновный в конфликте будет наказан." 

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комментарии

Горожанин
1
29 октября 2019
15:21
Ничего не сделают.

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