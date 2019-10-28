Отдавать не собирался. Казанец брал кредиты по поддельным паспортам

Житель Казани брал кредиты по поддельным паспортам. Прокуратура Вахитовского района утвердила обвинительный акт по уголовному делу в отношении 27-летнего местного жителя. Он обвиняется в мошенничестве.

По версии дознания,мужчина, используя два поддельных паспорта, обманным путём получил кредиты в двух банках на общую сумму 90 тысяч рублей, при этом выплачивать их гражданин не собирался, а деньги потратил. Молодой человек официально не работает, ранее уже был судим. Уголовное дело по факту мошенничества в кредитной сфере направлено в суд для рассмотрения по существу.