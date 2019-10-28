СК проверит, почему у жительницы Казани хотят отобрать детей

Мать двоих детей Диляра Гайсина из Казани оказалась перед угрозой изъятия сына и дочери. Детей хотят отобрать по инициативе работников социальных служб. На сообщения об этом факте в СМИ отреагировали следователи: как сообщают в СУ СКР Татарстана, специалисты проверят обстоятельства происходящего.

Информация о Диляре и ее детях появилась в группе "Поборы в школах и детских садах":

"В Казани появилась жертва борьбы с поборами в школе! У Диляры Гайсиной хотят отобрать детей и сдать в детдом. Органы опеки, директор школы и родительский комитет вышли на охоту! <...>

Одинокая мать Диляра Гайсина была выселена из аварийного жилья, ей было предоставлено временное жилье, которое опека посчитала не обеспечивающим нормы проживания несовершеннолетних. Но началось все со школы, вернее, с поборов, которые она отказалась платить. За это ей и отомстили через детей" - пишет автор поста.

В рамках доследственной проверки сотрудники СКР дадут правовую оценку действиям должностных лиц, ответственных за улучшение жилищных условий женщины и ее детей, а также сотрудников социальных служб. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.