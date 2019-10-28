В Казани неизвестные подожгли дом, в котором находилось два человека

В Республике Татарстан возбуждено уголовное дело по факту гибели двух мужчин на пожаре.

14 октября вечером в МЧС поступило сообщение о возгорании в заброшенном доме по улице Хади Такташа. При тушении спасатели обнаружили тела 29-летнего мужчины и неустановленного мужчины 35-40 лет с признаками отравления продуктами горения.

В ходе исследования установлено, что причиной происшествия стал поджог горючих материалов. По предварительным данным, мужчины, один из которых являлся уроженцем города Ульяновска, долгое время ночевали в этом здании, так как не имели места жительства.

Расследование уголовного дела продолжается, сообщили в СУ СКР Татарстана.