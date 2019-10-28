Жители 3 районов Казани останутся без света. Список домов

На линиях электропередач и трансформаторных подстанциях продолжаются работы, в связи с этим завтра, 30 октября, в ряде домов Казани не будет света. Об этом сообщают в мэрии города. Электроснабжение временно отключат по следующим адресам:

В Вахитовском районе: в домах по ул.Ульянова-Ленина, 23, 47 с 8.00 до 17.00.

В Приволжском районе: по ул.Рихарда Зорге, 39, 39а, 41, 43. Также отключение затронет и дома частного сектора: в поселке Алтан – по улице Сабит; в поселке Восточный – по улицам Акчулпан, Вязовая, Звонкая, Механиков, Милосердия, Наставников, Рассветная, Таулы; в поселке Отары – по улицам 2-я Отарская, 3-я Отарская, Гагарина, Калинина, Центральная, Центрально-Отарская с 8.00 до 18.00.

В Советском районе: по адресам: ул.Зур Урам, 7а, ул.Мира, 41, 43, 45, ул.Парковая, 10, 12, 14 с 9.00 до 18.00.

С 8.00 до 18.00 электричество отключат в домах поселка Вишневка по переулку Мизгел и улице Тау буе, а также поселка Вознесенское по 4-ому Ноксинскому переулку, улицам Батырлык, Дивизионная, Динмухаметова, Дубравная, Заречная, Зарничная, Луговая, Менделеева, Миляшле, Наклонная, Ноксинскому спуску, улицам Обновления, Профсоюзная, Снайперская, Таныш, Туманная, Туры, Цветочная, Яфраклы.