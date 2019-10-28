Прокуратура назвала один из медцентров в Казани опасным для жизни

В Казани по результатам проверки в реабилитационном центре «Тервейс» на ул. Бутлерова возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе прокуратуры Вахитовского района города.

Сотрудники ведомства нашли в учреждении нарушения закона о лицензировании медицинской деятельности и оказании платных медицинских услуг. Нарушения признаны опасными «для жизни и здоровья неопределённого круга лиц».

В частности установлено, что кабинеты в медцентре не оснащены по требованиям закона, медицинские услуги оказывают специалисты, не обладающие нужной квалификацией. В реабилитационном центре использовались лекарства с истекшим сроком годности.

«Кроме того, выявлены факты проведения медицинских манипуляций средним медицинским персоналом без назначений и предварительного осмотра врачом-косметологом», - сообщили в прокуратуре. Расследование дела продолжается.