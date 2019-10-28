Глухов стреляет наверняка. «Ак Барс» обыграл «Амур»

В минувший понедельник, 28 октября, «Ак Барс» на домашней арене обыграл хабаровский «Амур» со счетом 3:1.

Первую шайбу хозяева забросили уже на третьей минуте игры, правда, арбитры ее отменили – Джастин Азеведо слишком высоко задрал клюшку при забивании. Но через пару минут счет все же стал 1:0 в пользу казанцев. В середине периода Андрей Педан удвоил преимущество хозяев, 2:0.

На 17-й секунде второго периода гости забили шайбу в ворота казанцев. Хозяева отыгрались в том же периоде, шайбу забросил Михаил Глухов – счет 3:1 больше до конца игры не изменился.

«Там Мишка (Фисенко) с Владом (Карой) вывели шайбу на меня, я на неудобную убрал, бросал в ворота. Она даже, по-моему, в кого-то попала, Мишка Фисенко, похоже, даже забил, не знаю. Будет просмотр, на кого-то запишут. В принципе, без разницы, кто забил, самое главное – победа», - отметил Глухов после матча.

Следующий матч станет завершающим в этой домашней серии. В среду, 30 октября, казанцы сыграют с владивостоксим «Адмиралом».