Татарские артисты про шутку над мертвым животным: «Мы шутили над куском меха»

Звезды татарской эстрады Гузель Уразова и Фирдус Тямаев принесли извинения за видео с «мертвым животным». Артисты заявили, что никакого сбитого зверька на дороге не было, а смеялись они над куском меха. Гузель Уразова вновь преодолела 800 километров и показала подписчикам якобы ту самую меховую тряпку, над которой они смеялись.

«25 октября проезжая по автодороге мы случайно встретились с Фирдусом и решили остановиться. Общались и, отойдя немного в сторону, захотели снять видеопривет для наших подписчиков. Потом увидели то, что Вы видели. Сначала мы подумали, что это сбитый зверь, но, подойдя ближе, поняли, что это кусок какого-то материала, вздохнули на радости, а Фирдус, продолжая тему, просто подшутил. Фирдус очень популярный артист, шоумен, юморист татарской эстрады и мы давно привыкли к его шуткам. Я тоже ничего плохого на тот момент не подумала. … Да, мой коллега неудачно пошутил, а я глупо посмеялась», - написала певица на своей страничке в Instagram.

«Мы просто в шоке»

«Посудите сами, стал ли здравомыслящий человек снимать видео после того, как случайно сбил животное? Никогда! Нормальному человеку это бы снилось в кошмарах и он постарался забыть об этом поскорее», - говорит певица.

Она считает, что «СМИ раздули такое» из-за непонимания татарского языка – скандальное видео было снято на татарском. «Я согласна, что поступила неправильно, не понимая, что незнающие татарский люди заинтересуются этим видео и поймут все так, как захочет СМИ».

Оба артиста отметили, что за последние дни выслушали в свой адрес тонны критики. «Буквально за последние три дня, не разобравшись в сложившейся ситуации, я услышал в свой адрес столько негатива, а именно угрозы, оскорбления, унижения направленных в адрес моих близких и мат, которые могут себе позволить последние люди. А самое обидное то, что задели честь моей нации!» - отметил Тямаев.

Напомним, видео артисты выложили в минувшую пятницу, на нем они смеются над якобы сбитым на дороге животным. «Не успели приготовить шашлык, - - смеется Уразова. - Сами понимаете, едем на гастроли, есть хочется...». После этого видео поклонники призвали бойкотировать артистов. Сейчас видео удалено из аккаунта певицы.