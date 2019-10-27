Просьбы жителей не помогли: баня в казанском поселке Дербышки снесена. Видео

Баня в Дербышках 1949 года постройка снесена. "Последние минуты жизни" здания засняли очевидцы. На кадрах видно, как ковш экскаватора разрушает фасад - все, что на сегодняшний вечер осталось от бани.

Строение разобрали за несколько дней: ограждение вокруг объекта и работы начались в пятницу вечером. За это время разбор пытались останавливать местные жители, к ним начали применять силу охранники, в итоге сотруднику ЧОП сломали 2 позвонка.

Баня в Дербышках была построена архитекторами Саначиным и Солдатовым. За сохранение памятного для них объекта выступали местные жители. Постройка не входит в перечень культурного наследия, не смогли активисты добиться и включения ее в реестр памятников. В итоге владелец здания на законных основаниях снес его.