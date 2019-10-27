Пострадавшие на производстве татарстанцы получат бесплатные автомобили

Завтра в Казани 27 жителям республики, пострадавшим от несчастных случаев на производстве, будут вручены ключи от автомобилей Лада Гранта. Всего в этом году запланировано обеспечить машинами 32 человека.

Отметим, что автомобили выдаются на 7 лет, они становятся собственностью владельца. В течение этого времени Фонд социального страхования РТ будет по заявлению оплачивать часть расходов на ГСМ, один раз в 7 лет гражданин может провести капремонт транспортного средства в размере до 30% от его стоимости.

Основанием для обеспечения пострадавшего автомобилем является программа реабилитации, которую разрабатывает бюро медико-социальной экспертизы. Это же бюро определяет модификацию автомобиля с учетом индивидуальных физических особенностей каждого пострадавшего.

Напомним, что в 2019 году в Казани снизилось число граждан, погибших и получивших тяжелые травмы на производстве.