Уровень подростковой преступности в Казани продолжает расти

В Прокуратуре РТ подвели итоги 9 месяцев текущего года. Согласно данным ведомства, за этот период уровень подростковой преступности в республике резко вырос, несовершеннолетние граждане стали участниками 681 эпизода нарушения закона, и это составляет 4% от всех зарегистрированных в РТ преступлений.

Среди населенных пунктов, где зафиксирован рост - Казань, а также Агрызский, Альметьевский, Арский, Бавлинский, Буинский, Зеленодольский, Камско-Устьинский, Мамадышский, Менделеевский, Мензелинский, Нижнекамский, Тетюшский, Тукаевский и Чистопольский районы.

Подростки чаще стали совершать тяжкие и особо тяжкие преступления - причинение вреда здоровью, разбои и грабежи. Также выросло число преступлений, совершенных в группе, в состоянии опьянения, в общественных местах и количество повторных правонарушений.