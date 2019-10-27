ГИБДД рекомендует казанским водителям «переобуться»

В муниципальной службе полка ДПС Казани рекомендуют водителям сменить летнюю резину на зимнюю. В ближайшие дни на территории республики синоптики прогнозируют похолодание и мокрый снег.

"Летние шины при низких температурах теряют свои свойства, "твердеют", что может значительно увеличить тормозной путь и спровоцировать неуправляемый занос", - говорят в ведомстве.

Водителям также рекомендуется выбирать оптимальный скоростной режим, безопасный боковой интервал и дистанцию, быть готовыми своевременно предотвратить опасную ситуацию на дороге.