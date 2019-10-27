В Татарстане стихия оставила без света 10 тысяч домов

Сегодня днем стихия оставила без электроснабжения 75 населенных пунктов в 11 муниципальных образованиях. Это почти 10 тысяч домов с населением более 26 тысяч человек, сообщают в МЧС РТ. Среди объектов есть и социально значимые.

По состоянию на 17:30 неподключенными остаются 9 населенных пунктов в 8 муниципальных образованиях с

населением 11200 человек и 13 социальных объектов. Аварии устраняют ремонтные бригады муниципалитетов.



Также из-за сильного ветра оказались повреждены 13 легковых машин, 1 полуприцеп цементовоза, 7 рекламных щитов, упало 29 деревьев. Всего в течение дня на номер 112 поступили звонки от 250 жителей РТ.



