В ближайшие дни в Татарстане сильно похолодает. Синоптики обещают метель

В ближайшие дни на территорию Европейской части России придут североатлантические циклоны. Они принесут значительное ухудшение погоды, сообщают в Гидрометцентре.

Уже завтра ночные температуры опустятся до -4...+1°, днем будет несколько теплее - 0..+5°. В среду ночью столбики термометров опустятся до -6, дневная температура существенно не изменится, зато утром и днем на территории РТ прогнозируют мокрый снег.

В четверг к снегу прибавится сильный ветер и метель: порывы достигнут 15-18 м/с. Температура ночью составит -1..-6°, днем также возможны минусовые температуры, синоптики прогнозируют +1..-3°.

По предварительному прогнозу, 1-2 ноября в республике ожидается очень холодная погода, временами с небольшим снегом. Температура понизится ночью до -4..-9°, днем составит +1..-4°.