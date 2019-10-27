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Фото Prokazan.ru

В ближайшие дни в Татарстане сильно похолодает. Синоптики обещают метель

Cегодня, 18:05 223 5 Автор: prokazan.ru

В ближайшие дни на территорию Европейской части России придут североатлантические циклоны. Они принесут значительное ухудшение погоды, сообщают в Гидрометцентре.

Уже завтра ночные температуры опустятся до -4...+1°, днем будет несколько теплее  -  0..+5°. В среду ночью столбики термометров опустятся до -6, дневная температура существенно не изменится, зато утром и днем на территории РТ прогнозируют мокрый снег.

В четверг к снегу прибавится сильный ветер и метель: порывы достигнут 15-18 м/с. Температура ночью составит -1..-6°, днем также возможны минусовые температуры, синоптики прогнозируют +1..-3°.
По предварительному прогнозу, 1-2 ноября в республике ожидается очень холодная погода, временами с небольшим снегом. Температура понизится ночью до -4..-9°, днем составит +1..-4°.

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комментарии

Пушкин
1
28 октября 2019
18:27
Лыжи , мои лыжи , дождались наконец то снега . Коньки , мои коньки и вы дождётесь мороза и льда . Тапки , мои тапки , холодно без носков с вами.
Ага
1
28 октября 2019
18:28
Это путя виноват...
Горожанин
2
28 октября 2019
18:41
Б*ять! Ублюдки на летней резине вылезут
Димас люблю пивас
0
28 октября 2019
19:05
Мою горячую головку ничто не охладит.
Димас люблю пивас
0
28 октября 2019
19:08
У меня, после Пивомана, Фукусима там тлеет.

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