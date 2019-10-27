«Cигналили, не проснулся». В РТ в страшном ДТП с большегрузами погиб мужчина

Сегодня, 28 октября, в полдень на 313 км трассы Казань – Оренбург под Бугульмой произошло страшное ДТП. Водитель «КАМАЗа» выехал на встречку и столкнулся с грузовиком MAN. От удара по трассе раскидало оба автомобиля, они полностью раскурочены, MAN улетел в кювет.

В результате ДТП водитель «КАМАЗа» погиб на месте происшествия, водитель автомобиля MAN госпитализирован, сообщили в пресс-службе МВД по РТ.

В соцсетях появилось видео момента ДТП. «Похоже уснул за рулем, сигналили, не проснулся», - пишут очевидцы аварии. По другой из версий, водителю могло стать плохо.

Видео region116.dtp.official