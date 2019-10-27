Казань подала заявку на проведение Суперкубка УЕФА

Сегодня столица РТ официально заявила о готовности принять Суперкубок с участием сильнейших европейских клубов в 2022 или 2023 году. Об этом сообщают в пресс-службе мэрии.

Заявка была поддержана на федеральном уровне; город, который примет Суперкубок, выбирают в условиях жесточайшей конкуренции. Чтобы пройти отбор, он должен соответствовать требованиям УЕФА в части состояние общественного транспорта, тренировочных полей, инфраструктуры, обеспечения безопасности, проживания и другим параметрам.

Победителя отбора назовут 2 марта.