Страшная авария на трассе в РТ: легковушка и УАЗ столкнулись лоб в лоб

Сегодня в 5:45 на трассе "Казань-Ульяновск" лоб в лоб столкнулись два автомобиля.

По данным МВД РТ, мужчина за рулем автомобиля Шевроле Круз двигался со стороны Казани в сторону Ульяновска. По предварительным данным, он не выбрал безопасную скорость, выехал на полосу встречного движения, где врезался в "УАЗ".

От полученных травм водитель иномарки -мужчина 1960 года рождения - скончался на месте. Водитель автомобиля УАЗ - 20-летний житель Апастовского района - получил многочисленные переломы и раны, его пассажир был госпитализирован с открытой черепно-мозговой травмой, сотрясением мозга и ранами лица, он находился в шоковом состоянии 2 степени.