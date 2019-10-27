В Татарстане в реке утонул ребенок. Родители в это время были рядом

26 октября в реке Меше у деревни Кренни Сабинского района утонул 3-хлетний ребенок.

Как сообщают в СУ СКР Татарстана, в момент трагедии ребенок играл неподалеку от дома с другими детьми, его родители работали рядом во дворе. В какой-то момент взрослые обнаружили отсутствие малыша и стали искать его.

"Через некоторое время тело было поднято ими из протекающей в нескольких десятках метров от дома реки. По предварительным данным, ребенок поскользнулся и, упав в холодную воду, захлебнулся", - говорят следователи.

Проводится проверка, направленная на установление обстоятельств произошедшего.