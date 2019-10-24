Пожар в казанской многоэтажке: 50 человек эвакуировались, пострадал ребенок

Ночью 26 октября в Казани горел 10-этажный дом. Как сообщают в МЧС РТ, пожар произошел в доме №27 по улице Ноксинский спуск.

Источником огня стала электрощитовая, расположенная на первом этаже. К приезду спасателей на улицу самостоятельно вышли 50 жильцов, в одном из подъездов наблюдалось задымление. Пожарные потушили существующее возгорание и проверили шахты электрощитов на наличие скрытых очагов.

В результате происшествия пострадала 10-летняя девочка: она отравилась продуктами горения. Причиной пожара в ведомстве называют нарушение правил технической эксплуатации электрооборудования. Условием, способствующим его развитию, стало позднее обращение в МЧС.