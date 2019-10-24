В Татарстане объявлено штормовое предупреждение

В понедельник, 28 октября, в течение дня синоптики обещают значительное усиление ветра. По данным Гидрометцентра РТ,с 10 до 22 часов на территории республики будет дуть очень сильный юно-западный и западный ветер, порывы которого могут достичь скорости 25 метров в секунду.

Напомним, что в целях безопасности при сильном ветре нужно держаться подальше от плохо закрепленных конструкций, карнизов домов, линий электропередач. Нельзя прятаться от ветра под деревьями, а пережидать сильные порывы нужно в стационарных укрытиях, говорят в МЧС.