Два часа до тишины. Казанский ТЮЗ опубликовал фильм в память об умершем актере

Казанский Театр юного зрителя опубликовал полную версию фильма «Два часа до тишины» - предпоследнюю работу в кино ушедшего из жизни актера Арсения Курченкова.

«Режиссёр Рудольф Хайнуров изначально задумал этот фильм для участия в фестивалях, но в итоге эта работа посвящена памяти артиста и размещена для общего просмотра, чтобы все, кто знал Сеню и любил его творчество, могли увидеть каким он был вне театра и музыки», - сообщили в театре.

Арсения Курченкова не стало на 43-м году жизни 10 октября. Актеру стало плохо во время спектакля, он вышел за кулисы, приехавшие медики скорой помощи не смогли спасти его жизнь.

