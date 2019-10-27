«Вы в танцах!» Танцующий в метро парень повеселил казанцев

Танцующий в одном из вагонов казанского метро парень поднял настроение горожанам. Видео с его импровизированным выступлением появилось в одном из крупных пабликов в соцсетях.

На кадрах парень танцует в наушниках, музыку не слышно окружающим, но находчивые горожане наложили на видео песню Раиля Рамазанова «Эх, кредит-ипотека». На удивление, ритм совпал. Позже казанец Артур Здобин прокомментировал, что танцевал он совсем под другую песню - Verbee «Улетай».

«Молодец, хоть мрачную обстановку метро развеял», - пишут в соцсетях. «Зарплату получил, вот и танцует». «Вы в танцах», - выносит вердикт народное жюри.