Ургант обсмеял казанских близняшек в виде банок с соленьями

Поулярный ведущий Иван Ургант в своем шоу обсмеял казанских блогерш-близняшек Аделю и Алину Фахтеевых , их фото вместе с ведущим «Поля чудес» Леонидом Якубовичем появилось в недавнем выпуске шоу.

Лица близняшек были закрыты изображениями банок с огурцами и помидорами, таким образом Ургант напомнил, что Якубовичу на шоу часто дарили различные соленья.

- Вот фотография, где Леонид Якубович сфотографировался с первыми банками солений, которые ему подарили. Посмотрите, как они выросли, похорошели!, — заявил Ургант.

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