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Задержаны участники перестрелки в Казани. Их было 20 человек

Cегодня, 11:33 1064 3 Автор: prokazan.ru
Перестрелку устроили противоборствующие ОПФ

Полицейские поймали участников ночной перестрелки в Кировском районе Казани. Об этом сегодня сообщили в МВД РТ.

 Изучив камеры видеонаблюдения и опросив очевидцев, полицейские выяснили, что в конфликте участвовали около 20 человек, передвигавшихся на 8 автомобилях. В какой то момент один из них произвел несколько выстрелов, после чего все скрылись в неизвестном направлении. В результате стрельбы есть пострадавший - с непроникающими огнестрельными ранениями, полученными из травматического оружия, в больницу обратился 30-летний житель Казани.

На месте происшествия нашли гильзы, предметы одежды и автомобильные аксессуары, которые были направлены на экспертизу.  По результатам исследования установлено: выстрелы были произведены из травматического пистолета и охолощенного автомата, которые к категории боеприпасов не относятся.

Сотрудники правоохранительных органов РТ установили всех участников данного конфликта, являющихся активными членами  двух противоборствующих казанских ОПФ. Уже задержаны 14 человек, проводятся дальнейшие оперативные мероприятия по задержанию остальных участников и оперативно-следственные действия, направленные на установление фигурантов противозаконной деятельности.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство».

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комментарии

Батюшка
1
27 октября 2019
12:00
Хохорин, судя по статье - опять асфальт делят?
Горожанин
0
27 октября 2019
12:09
Это не [***] - а бандитизм в чистом виде . Но у наших полицаев с бандитами бороться - кишка тонка !!! Так что по 500 рублей штрафа всем и делу конец .
Вяче
0
27 октября 2019
12:31
90е возвращаются. Наши мусора только бабло брать могут и сажать простых людей. Не только в Казани, да и по ваей России, прослеживается криминальное возвращение в 90е. В Москве каждый день перестрелки, разбои итграбежи, мы тоже нн отстаем по этим показателям. Браво мусорам [***] и нашемк клоуну Минниханову
Горожанин
0
27 октября 2019
12:50
Почему не пишут название этих группировок?

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