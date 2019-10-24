«Забыл, куда ехал». Казанцев поразила блондинка за рулем «красного автобуса»

Блондинка за рулем «красного автобуса», которую снял на видео один из казанских пассажиров и выложил ролик в соцсети, поразила горожан.

- И тут я забыл, куда ехал, - подписано видео с ней.

Комментаторы под записью тут же бросились выяснять, на каком маршруте работает девушка.

Как отмечает «Вечерняя Казань», девушку зовут Жанна Македонова, ей 30 лет, и она работает в ПАТП-2 на автобусе «МАЗ» 22-го маршрута. За рулем она работает только пять месяцев, до этого работала торговым представителем, но заработка не хватало, поэтому решила сменить сферу деятельности. Работает она через день по 16 часов, в среднем зарабатывает около 50 тысяч рублей в месяц.

Пассажиры, признается она, нередко пытаются с ней познакомиться, но на работе девушка не знакомится. Отмечается, что мужа у нее нет, зато есть два сына - 7 и 11 лет.