В Казани «Ак Барс» победил «Барыс»

«Ак Барс» накануне победил в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, матч в Казани закончился в основное время со счетом 3:2. Защитник хозяев Камиль Фазылзянов открыл счет на 12-й минуте.

Перед уходом на перерыв форвард «Барыса» Алихан Асетов вернул ничью на табло. Под конец второго периода бывший нападающий казахстанского клуба, перешедший в межсезонье в «Ак Барс», Мэтт Фрэттин пробил ворота Эдди Паскуале и сделал 2:1. На 49-й минуте укрепил преимущество хозяев Артем Галимов. На 55-й минуте Михайлис реализовал большинство и сократил отрыв свой команды до минимума, но перевести игру в овертайм хоккеисты казахстанской команды не успели.