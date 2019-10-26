Под Казанью из семьи забрали 9-летнюю девочку, весившую лишь 7 кг

В Зеленодольске забрали у семьи Карабаевых 9-летнюю девочку с диагнозом ДЦП, которая весит всего лишь 7 кг, сейчас она живет в хосписе. Об этом сообщает телеканал "Татарстан 24".



В материалах дела говорится, что о девочке узнали совершенно случайно, когда мать пришла в поликлинику, чтобы наблюдаться с пятой беременностью, она рассказала о еще одной девочке, которая находится дома – 9-летней дочери с диагнозом ДЦП, она весила лишь 7 килограмм. Из стационара ребенка направили в казанский хоспис имени Анжелы Вавиловой. Сейчас она весит больше 11 килограммов.



По словам женщины, она не в состоянии прокормить себя и свою семью, трое детей Карабаевых уже находятся в приюте. Ни отец, ни мать не имеют официальных заработков. Потому власти Зеленодольска, заручившись поддержкой прокуратуры, приняли решение поднять вопрос о лишении родительских прав. Сами родители считают, что поднять на ноги своих детей они в состоянии. Суд окончательное решение по этому делу не вынес - заседание отложили.