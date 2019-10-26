В Казани сегодня ожидается до +13 градусов

Сегодня, 27 октября, в Татарстане ожидается облачная погода с прояснениями. Временами будет идти дождь. Ветер юго-западный сильный, местами порывами до 15-20 м/с, сообщается на сайте Гидрометцентра РТ.



Днем температура воздуха в Казани столбики термометров покажут 11-13 градусов, в Набережных Челнах — 8-12 градусов выше ноля.