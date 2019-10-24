Ушла из жизни координатор штаба Навального в Казани Эльвира Дмитриева

После продолжительной болезни скончалась координатор штаба Алексея Навального в Казани Эльвира Дмитриева. Информация об этом размещена на канале казанского отделения организации в "Телеграмм".

"Она работала в штабе с самого открытия и до последних сил направляла работу нашей команды. От лица казанских сотрудников мы приносим свои соболезнования семье Эльвиры и её родственникам. Мы проработали с ней почти три года и знаем, каким добрым и отзывчивым человеком она была. Нам будет её очень сильно не хватать. Работа штаба, несмотря на такой тяжелый удар, продолжается. Спасибо, что вы с нами." - пишут коллеги девушки.

О месте прощания будет сообщено дополнительно.