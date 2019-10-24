«За что страдают животные?»: казанцы жалуются на замурованные входы в подвалы

Жительница дома №57/29 по улице Зорге в Казани пожаловалась в соцсетях на замурованные входы в подвал. По ее словам, аналогичная ситуация была в прошлом году: тогда запертыми в подвале остались кошки. Их подкармливали, часть животных удалось спасти. В этом году картина та же самая:

"В доме по улице Зорге замуровали все ходы и выходы в подвал. Там жили кошки с котятами,которые сейчас находятся на улице,прячутся под машинами. Возможно ,что в подвале остались ещё кошки и котята.<...>

Как так? За что страдают бедные животные?" - негодует жительница дома.

В комментариях часть пользователей поддержала автора сообщения:

"В закрытых подвалах без кошек плодятся крысы и мыши. Так что выбирайте - кошки возле дома или крысы/мыши в доме. Блохи, кстати, живут в пыли. На мышах и крысах тоже плодятся, только тогда ещё и разносят очень серьезные заболевания", - пишут комментаторы.

Однако есть и противники проживания в подвалах кошек:

"Беспредел, что не разводят кошарни и собачатни в подвалах жилых домов? Вот уж сюр..."

При этом полностью замуровывать подвалы нельзя по санитарным нормам - помещения должны вентилироваться. В 2018 году Правительство РФ также выступило за сохранение возможности входа и выхода животных в подвалы. По желанию жильцов закрыть отверстия можно только специальной сеткой, которую, в случае необходимости, легко снять.

А что вы думаете об этом?