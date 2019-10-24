Казанского бизнесмена будут судить за хищение 9 миллионов

По данным Прокуратуры РТ, 52-летнего жителя Лаишевского района обвиняют в мошенничестве.

По версии следствия, в 2014-2016 годах мужчина являлся соучредителем и директором ООО «КМ-Проект». В это время он предоставил в налоговый орган декларации о возмещении налога на добавленную стоимость за 4-й квартал 2014 года и четыре квартала 2015 года, в которых указал заведомо ложные сведения о сделках с аффилированным предприятием. В итоге обманным путем он похитил из бюджета свыше 6 млн рублей. В 2014-2018 годах обвиняемый таким же образом завладел еще 2 с лишним миллионами бюджетных средств.

Свою вину бизнесмен полностью признал, ущерб полностью возместил. Сейчас мужчина находится под подпиской о невыезде.