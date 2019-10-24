В Гидрометцентре РТ рассказали, когда в республике пойдет снег

Синоптики РТ рассказали, когда в Татарстане похолодает.

По данным Гидрометцентра, в понедельник, 28 октября, к северным и северо-западным районам Татарстана подойдет холодный атмосферный фронт, который принесет осадки и усиление ветра - его скорость может составить до 17-22 метров в секунду. Однако температура воздуха сохранится достаточно высокая для октября: +4..+9 градусов ночью и +8..+13 - днем.

Во вторник на территорию республики начнет поступать холодный арктический воздух. Ночью термометры покажут +2..-3 градуса, дневные температуры не превысят +1..+6°.

В среду похолодание продолжится. Ночью осадки не ожидаются, днем прогнозируется небольшой снег.