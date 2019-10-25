В РТ семья из трех человек отравилась бытовым газом

25 октября в 21:33 в МЧС РТ от диспетчера ЕДДС Бугульминского района поступило сообщение о том, что в городе Бугульма в квартире дома по улице Тухачевского произошло отравление бытовым газом. Пострадала семья из 3 человек, в том числе 1 ребёнок. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС республики.

На место происшествия выезжали медики и газовики. Помощь пожарно-спасательных подразделений не потребовалась. Мужчина 1982 года рождения с диагнозом "отравление бытовым газом легкой степени", а также женщина 1987 года рождения и мальчик 2017 года рождения с диагнозом "отравление бытовым газом средней степени" госпитализированы в Бугульминскую ЦРБ. Причина происшествия устанавливается.