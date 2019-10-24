В РТ объявлен конкурс на лучший семейный архив. Главный приз - 50 тысяч

4 ноября в Татарстане стартует конкурс «Передай семейный архив». Принять участие могут все желающие, а предметом конкурса станут домашние фотографии и видеозаписи.

Как сообщают в пресс-службе Госкомархива РТ, конкурсные материалы должны содержать фотографии - на пленке, бумаге, слайдах или другом варианте, видеозаписи на кассетах или флэш-носителях, описание представленных документов и краткую историю семьи, сведения об общественной и профессиональной деятельности ее членов, в том числе ветеранов труда и участников ВОВ.

Победители награждаются дипломами и денежными премиями: 1 место – 50 тысяч рублей, 2 место – 30 тысяч, 3 место – 20 тысяч рублей.

Подлинники документов семейных архивов – победителей конкурса будут включены в состав Архивного фонда Республики Татарстан и поступят на хранение Государственный архив РТ.