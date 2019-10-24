МЧС Татарстана предупреждает об ухудшении погодных условий

По данным МЧС республики, 26 октября ночью и утром в отдельных районах РТ ожидается туман. В связи с этим водителям и пешеходам стоит быть внимательнее на дороге, отметили в ведомстве.

Также в субботу на территории Татарстана усилится ветер: отдельные порывы будут достигать 17 метров в секунду, в Казани - до 15 метров в секунду. Чтобы избежать несчастных случаев, не стоит находиться рядом с плохо закрепленными вывесками и рекламными конструкциями, укрываться от непогоды под деревьями, также спасатели рекомендуют держаться подальше от линий электропередач.