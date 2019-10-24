Полтора миллиона на троих: жители Казани снова попались на уловки мошенников

Трое жителей Казани из-за действий мошенников лишились в общей сложности полутора миллионов рублей.

По информации пресс-службы МВД, в одном случае неизвестные позвонили безработной девушке 1985 года рождения, предложили ей дополнительный заработок и обманом завладели ее деньгами в сумме 527 939 рублей.

Еще в двух случаях злоумышленники представились сотрудниками службы безопасности банков. Под предлогом пресечения несанкционированного снятия денежных средств с банковских карт они украли полмиллиона у 43-летнего машиниста ОАО «РЖД» и 600 000 - у 60-летней пенсионерки.

В настоящее время по данным фактам возбуждены уголовные дела.