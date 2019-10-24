Сбили людей и уехали: в Казани разыскивают водителей, покинувших место аварии

24 октября в течение дня двое водителей сбили пешеходов, после чего уехали с места ДТП.

Как рассказали в ГИБДД РТ, в 07:35 во дворе дома № 5 к.1 по улице Дубравная под колеса попал 8-летний школьник, он получил ушиб мягких тканей тазобедренного сустава.

В 15:30 напротив дома № 10 по улице Степана Халтурина был совершен наезд на 71-летнюю женщину, пенсионерка получила ушиб мягких тканей левой теменной области и левого коленного сустава. В ГИБДД отмечают, что женщина переходила дорогу в неустановленном месте.

Всех, кто был очевидцем происшествий, просят откликнуться по телефонам: 5-333-819, 5-333-848.