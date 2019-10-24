Михаил Белявский возглавил отдел торговых операций банка «Открытие»

Начальником отдела торговых операций Управления валютных и процентных рынков банка «Открытие» назначен опытный российский трейдер Михаил Белявский.

В новой должности Михаил Белявский будет развивать направление торговли валютами и процентными ставками, а также отвечать за увеличение доходов и рост доли рынка банка «Открытие» в этом сегменте инвестиционного бизнеса. Белявский будет подчиняться вице-президенту, начальнику управления валютных и процентных рисков банка «Открытие» Владимиру Омельченко.

Михаил Белявский окончил Высшую школу экономики по специальности «Финансовый менеджмент и фондовые рынки». Имеет почти 20-летний опыт работы в инвестиционном бизнесе.

Профессиональную карьеру начал в 2000 году в московском представительстве JP Morgan Chase Bank, где работал старшим специалистом казначейства.

В 2003-2006 годах работал трейдером по облигациям инвестиционной группы «АТОН».

С 2006-го по 2013 годы - руководитель торговли ценными бумагами с фиксированным доходом, валютой и товарами в Москве, исполнительный директор UBS.

До прихода в банк «Открытие» Михаил Белявский в течение пяти лет работал в GOLDMAN SACHS, где руководил торговлей ценными бумагами с фиксированным доходом, валютой и товарами в Москве, а также занимал посты вице-президента и исполнительного директора.

Константин Церазов, старший вице-президент, директор департамента инвестиционного бизнеса банка «Открытие»: «Мы продолжаем укреплять команду профессионалов для завоевания и сохранения лидирующих позиций во всех сегментах инвестиционного рынка. Профессиональные навыки и опыт Михаила Белявского, несомненно, позволят нам более эффективно развивать торговлю валютами, процентными ставками и товарами и демонстрировать высокие результаты в данном направлении».

Банк «Открытие» входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. «Открытие» развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. В состав группы «Открытие» входят компании, занимающие лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховая компания «Росгосстрах» (страхование), «Открытие Брокер» (брокерские услуги), Управляющая компания «Открытие», «НПФ Открытие» (рынок пенсионных накоплений), АО «Балтийский лизинг», АО «Таможенная карта». Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА («АА-(RU)») и Эксперт РА («ruAA-»), а также международным агентством Moody’s («Ba2»). Стратегия развития банка до 2021 года предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, запуск и развертывание в регионах системы сбора биометрических данных, а также реализацию других передовых финтех-идей.