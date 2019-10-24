Громкая акция: казанский блогер просил сигналить проезжающих мимо водителей

В соцсетях появилось видео социального эксперимента от казанского блогера. Молодой человек вышел на дорогу с плакатом "Посигналь, если против цен на бензин"

На видеозаписи длительностью в 3 минуты видно, что проезжающие машины охотно сигналят парню. Однако в комментариях пользователи соцсетей не столь благодушно восприняли инициативу молодого человека:

"Ну и? И что это даст? Хоть сутками стой сигналь. Как будто от этого цены упадут. Наоборот поднимут."

"Что толку то от этого... Бенз все равно будет расти, экономику в стране не поменяешь своими сигналами..."

"- Что ты сделал, будучи недовольным ценами на бензин?

- Посигналил разок."

"У нас уже развязки 8 лет никто не стоит в городе А вы говорите про цены на бензин Мы скоро умрем в этих пробках"

"Понаберут в кредит, потом денег на бензин нет"

"Снял типа социальный ролик и всё теберь он видеоблогер. (очередной)"

"Посигналили и разъехались, а цены не изменились! Зато не испугались!"

"Заставляет людей нарушать пдд" - пишут казанцы.

А как вы думаете о подобных инициативах?