Громкая акция: казанский блогер просил сигналить проезжающих мимо водителей

В соцсетях появилось видео социального эксперимента от казанского блогера. Молодой человек вышел на дорогу с плакатом "Посигналь, если против цен на бензин"
На видеозаписи длительностью в 3 минуты видно, что проезжающие машины охотно сигналят парню. Однако в комментариях пользователи соцсетей не столь благодушно восприняли инициативу молодого человека:
"Ну и? И что это даст? Хоть сутками стой сигналь. Как будто от этого цены упадут. Наоборот поднимут."
"Что толку то от этого... Бенз все равно будет расти, экономику в стране не поменяешь своими сигналами..."
"- Что ты сделал, будучи недовольным ценами на бензин?
- Посигналил разок."
"У нас уже развязки 8 лет никто не стоит в городе А вы говорите про цены на бензин Мы скоро умрем в этих пробках"
"Понаберут в кредит, потом денег на бензин нет"
"Снял типа социальный ролик и всё теберь он видеоблогер. (очередной)"
"Посигналили и разъехались, а цены не изменились! Зато не испугались!"
"Заставляет людей нарушать пдд" - пишут казанцы.
А как вы думаете о подобных инициативах?
комментарии
Откуда берется столько энтузиазма к восхищению ? Может из телевизора ?