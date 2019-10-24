Молодость все простит? 17-летняя девушка устроила дебош в полиции Казани

Пять тысяч рублей штрафа заплатит 17-летняя жительница Удмуртии, устроившая дебош в отделе полиции в Казани.

В июне этого года девушку доставили в отдел полиции «Азино-2» за появление в общественном месте в нетрезвом виде. В участке она расцарапала шею сотруднику полиции, ударила его в ногу и плюнула на форменную одежду.

«Суд, согласившись с доводами государственного обвинителя, признал девушку виновной в инкриминируемом преступлении и назначил ей наказание в виде штрафа в размере 5 тысяч рублей», - сообщили в пресс-службе прокуратуры республики. Девушка признала свою вину.

