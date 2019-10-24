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Фото tatar-inform.ru

Рискуя собой жители Татарстана спасли из пожара двух женщин

Cегодня, 11:50 64 0 Автор: prokazan.ru

Благодаря решительным действиям двух жителей села Шигали Высокогорского района из горящего дома были спасены женщины.

По данным пресс-службы МЧС РТ, сигнал о возгорании в одном из домов на улице Советской поступил 24 октября около 21 часа. В ведомство позвонили очевидцы происшествия, они рассказали, что в помещении находятся люди. Спустя 9 минут на место прибыли пожарные, однако к их приезду возгорание уже потушили, людей из дома вывели. 

Как рассказали спасенные хозяева, трагедию помогли предотвратить соседи. Анастасия Хафизова со своего участка увидела, как из окна соседнего дома по улице Советская шел дым. Она взяла огнетушитель и вместе с еще одним жителем села  - А. Лепским, с риском для жизни залезли по строительным лесам на второй этаж. Там они помогли выйти двум женщинам - хозяйкам и потушили очаг возгорания - натяжной потолок.

Площадь пожара составила 12 квадратных метров, предварительная причина - нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования.

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