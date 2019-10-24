Казанский адвокат ради сына пытался подкупить сотрудника военкомата

Адвоката Фандяса Хайруллина обвиняют в даче взятки должностному лицу. Об этом рассказали в СУ СКР Татарстана.

Установлено, что в августе 2019 года Хайруллин представлял интересы сына в суде Елабуги. Авдокат оспаривал решение призывной комиссии о признании последнего как лица, не прошедшего военную службу по призыву без законных оснований.

Суд вынес решение частично удовлетворить иск, и для того, чтобы решение вступило в силу и не было обжаловано в вышестоящем суде, Хайруллин обратился к сотруднику Военного комиссариата РТ с просьбой решить вопрос за вознаграждение. Однако представитель военкомата сообщил о происходящем в ФСБ, и дальнейшие действия проходили под контролем оперативной службы.



6 сентября 2019 года после передачи взятки в 25 000 рублей Хайруллин был задержан.

Авиастроительный районный суд города Казани приговорил мужчину к 2 годам лишения свободы условно.