TED - конференция, на которой по 10-15 минут умнейшие люди мира по теме, в которой они профессионалы. В этом выпуске о том, что для соблазнения нужно найти в человеке неудовлетворённую потребность и удовлетворить её как никто ранее. Соблазнение не только в самом очевидном смысле этого слова. Вы узнаете про то, как взаимодействовать со всеми людьми. Посмотреть шоу
ST. Альбом "Поэт дуэт". 16+
"Поэт дуэт" — это песни с последнего альбома "Поэт" с гостевыми куплетами: 25/17, Нигатив, Качмар, Михаил Шуфутинский, Женя Мильковский, Artik, Пицца, Ах Астахова, Мари Краймбрери, Дмитрий Маликов, Slame, 9 Грамм, PLC, АЙКЬЮ, Philly Milly Gun, Tanir, Сиван Синэйн.
Илья Горюнов (!!!) 8 лет отсидел из за ложного обвинения в распространении наркотиков. Вышел, и ему ничего не оставалось, кроме как наказать того, кто с ним это сделал. Наказал, а потом еще и стал жить его жизнью и общаться с его девушкой с помощью текста на телефоне.
Илон Маск выступил на краснодарском форуме по видеосвязи.
Илон Маск принял участие в бизнес-форуме «Дело за малым» в Краснодаре. По видеосвязи он ответил на вопросы о своём бизнесе и дал советы начинающим предпринимателям. В конце сентября в Калифорнии у офиса SpaceX появился билборд с надписью «Kak tebe takoe, Elon Musk?» и QR-кодом. Код вёл на сайт с приглашением Маска выступить на форуме «Дело за малым».
На проекте "Comment Out" Федор Смолов перевел 400 000 рублей на рекострукцию Дома Культуры на Алтае.
"Comment Out" - YouTube-шоу, в котором звезды пишут либо сомнительного содержания комментарии в инстаграм других знаменитостей, либо выполняют задания. Одним из таких стало отправить деньги на реконструкцию Дома Культуры. В соцсетях села сообщили об окончании ремонта и пообещали назвать Дом культуры именем футболиста. А Смолов пообещал как-нибудь заехать на Алтай познакомиться.