TED - конференция, на которой по 10-15 минут умнейшие люди мира по теме, в которой они профессионалы.В этом выпуске о том, что для соблазнения нужно найти в человеке неудовлетворённую потребность и удовлетворить её как никто ранее.Соблазнение не только в самом очевидном смысле этого слова. Вы узнаете про то, как взаимодействовать со всеми людьми.