Рейтинг@Mail.ru
ProKazan.ru рекомендует
Шоу, музыка и красивый поступок
TED Talks. Психология соблазнения. 16+
TED - конференция, на которой по 10-15 минут умнейшие люди мира по теме, в которой они профессионалы.
В этом выпуске о том, что для соблазнения нужно найти в человеке неудовлетворённую потребность и удовлетворить её как никто ранее.
Соблазнение не только в самом очевидном смысле этого слова. Вы узнаете про то, как взаимодействовать со всеми людьми.

Посмотреть шоу
ST. Альбом "Поэт дуэт". 16+
"Поэт дуэт" — это песни с последнего альбома "Поэт" с гостевыми куплетами:
25/17, Нигатив, Качмар, Михаил Шуфутинский, Женя Мильковский, Artik, Пицца, Ах Астахова, Мари Краймбрери, Дмитрий Маликов, Slame, 9 Грамм, PLC, АЙКЬЮ, Philly Milly Gun, Tanir, Сиван Синэйн.

Послушать альбом
YouTube-шоу Яна Топлеса. "Почему мудаки живут дольше?". 16+
Нельзя держать все в себе

Посмотреть шоу
Фильм "Текст". 18+
Илья Горюнов (!!!) 8 лет отсидел из за ложного обвинения в распространении наркотиков. Вышел, и ему ничего не оставалось, кроме как наказать того, кто с ним это сделал.
Наказал, а потом еще и стал жить его жизнью и общаться с его девушкой с помощью текста на телефоне.

Посмотреть видео о фильме
Илон Маск выступил на краснодарском форуме по видеосвязи.
Илон Маск принял участие в бизнес-форуме «Дело за малым» в Краснодаре. По видеосвязи он ответил на вопросы о своём бизнесе и дал советы начинающим предпринимателям.
В конце сентября в Калифорнии у офиса SpaceX появился билборд с надписью «Kak tebe takoe, Elon Musk?» и QR-кодом. Код вёл на сайт с приглашением Маска выступить на форуме «Дело за малым».

Посмотреть выступление
Роберт Кийосаки. Книга "Богатый папа, бедный папа". 16+
Автор убежден, что в школе дети не получают нужных знаний о деньгах и потом всю жизнь работают ради денег, вместо того чтобы заставить деньги работать на себя.

Читать онлайн
На проекте "Comment Out" Федор Смолов перевел 400 000 рублей на рекострукцию Дома Культуры на Алтае.
"Comment Out" - YouTube-шоу, в котором звезды пишут либо сомнительного содержания комментарии в инстаграм других знаменитостей, либо выполняют задания. Одним из таких стало отправить деньги на реконструкцию Дома Культуры.
В соцсетях села сообщили об окончании ремонта и пообещали назвать Дом культуры именем футболиста.
А Смолов пообещал как-нибудь заехать на Алтай познакомиться.

Посмотреть выпуск "Comment Out"