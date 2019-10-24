Эксперты посчитали, в какие суммы казанским водителям обходится содержание авто

Аналитики сервиса Яндекс.Денег изучили, сколько жители Казани тратят на содержание автомобилей, автоуслуги и каршеринг. В исследовании учитывались платежи пользователей за топливо, запчасти и аксессуары для машин, техобслуживание и ремонт, шиномонтаж и мойку, а также платежи по штрафам ГИБДД и за аренду автомобилей. Для сравнения были взяты данные об оплате через Яндекс.Деньги и Яндекс.Кассу с января по октябрь 2019 и 2018 годов.

Вдвое больше средней суммы по стране жителям Казани обходятся шиномонтаж и мойка. В столице РТ средний чек за эти услуги - 2041 рубль, по России - 940 рублей.

Несколько выше у казанцев траты на бензин: 847 рублей за раз против 819 среднего показателя по стране. Выше всего средний чек за топливо в Омске - 1204 рубля.

Казань занимает третье место среди городов-миллионников по тратам водителей на техническое обслуживание и ремонт авто - средний чек 3961 рубль. По всем регионам страны этот показатель составляет 4270 рублей,а дороже всего техобслуживание выходит в Ростове-на-Дону - 5228 рублей.

Меньше, чем в среднем по России, водители Казани тратят на автозапчасти и аксессуары - 1233 рубля, на каршеринг - 123 рубля против 271, и оплату штрафов ГИБДД - 491 рубль.