Из-за аварии с горящей фурой на трассе М7 в Татарстане перекрыли движение

Из-за серьезной аварии в Мамадышском районе Татарстана на трассе М-7 «Волга» перекрыли движение по двум полосам из четырех, сообщили в пресс-службе ФКУ «Волго-Вятскуправтодор».

На месте работают сотрудники ГИБДД, МЧС и дорожные службы. Движение восстановят после буксировки поврежденных в аварии автомобилей.

Напомним, сегодня утром на 955-м км трассы М7 столкнулись BMW и фура, большегруз загорелся, легковой автомобиль сильно раскурочен. По данным пресс-службы МВД РТ, погибших в аварии, к счастью, нет.

​ФКУ «Волго-Вятскуправтодор» просит водителей быть внимательными на дорогах, обращать внимание и соблюдать требования временных дорожных знаков.