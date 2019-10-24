Кассирша из Казани ограбила ювелирные салоны Петербурга на 20 миллионов

Казанской кассирше Розе Аглемзяновой предъявлено обвинение в пяти эпизодах нападения на ювелирные магазины Санкт-Петербурга.

Женщина приехала в Северную столицу из Казани, скрываясь от правосудия: 10 лет назад она работала в "Раффайзенбанке", откуда сумела украсть 11 миллионов рублей, после чего Аглемзянова сбежала. Она позвонила матери и сказала, что едет отдыхать с семьей, больше на связь не выходила.

Так женщина выглядела, когда ее объявили в розыск

По версии следователей, с мая 2011 года по февраль 2013 года экс-кассирша участвовала в серии разбойных нападений на ювелирные салоны в Санкт-Петербурге. По имеющейся информации, она разбивала молотком витрины с украшениями. Общий ущерб составил порядка 20 миллионов рублей.

Полицейские Новгородской области, Татарстана, Санкт-Петербурга и Ленинградской области в результате оперативно-розыскных мероприятий установили, что женщина проживает в общежитии в Великом Новгороде, где ее и задержали. Все это время Аглемзянова жила под именем Ольги Чекалиной, паспорт на такое имя она предъявила оперативникам при задержании.

Также в МВД РТ сообщают, что женщина может быть причастна к налетам на почтовые отделения Ленинградской области. Следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия продолжаются.